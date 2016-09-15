«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»
«Манчестер Сити» дома взял
верх над «Борнмутом» (4:0) в пятом туре чемпионата Англии.
У победителей отличились
Кевин де Брюйне (15-я минута), Келечи Ихеаначо (25-я), Рахим Стерлинг (48-я) и
Илкай Гюндоган (66-я).
«Манчестер Сити» одержал
пятую победу в пяти матчах и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную
таблицу. «Борнмут» с четырьмя очками на данный момент - на 16-й строчке.
В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 24 сентября сыграет на выезде с «Суонси Сити», а ее сегодняшний соперник в тот же день примет «Эвертон».
Матч
Манчестер Сити - Борнмут - 4:0 (2:0)
Голы
де Брюйне 15 (1:0). Ихеаначо 25 (2:0). Стерлинг 48 (3:0). Гюндоган 66 (4:0).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди (Стоунз, 52), Коларов, Санья, Клиши, де Брюйне (Гарсия, 75), Фернандиньо, Гюндоган (Сане, 72), Ихеаначо, Стерлинг, Нолито
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Айб (Уилсон К., 46), Артер, Сурмэн, Уилшер (Гослинг, 68), Станислас (Градель, 74), Кинг
Предупреждения:
Удаления:
Нолито, 86 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция