«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

«Манчестер Сити» дома взял верх над «Борнмутом» (4:0) в пятом туре чемпионата Англии.

У победителей отличились Кевин де Брюйне (15-я минута), Келечи Ихеаначо (25-я), Рахим Стерлинг (48-я) и Илкай Гюндоган (66-я).

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в пяти матчах и с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Борнмут» с четырьмя очками на данный момент - на 16-й строчке.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 24 сентября сыграет на выезде с «Суонси Сити», а ее сегодняшний соперник в тот же день примет «Эвертон».