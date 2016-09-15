Гол Рондона помог «Вест Бромвичу» обыграть «Вест Хэм»
Матч пятого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Вест Хэмом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Вест Бромвича».
В составе победителей дубль сделал Насер Шадли. Один из мячей забил
экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон. Также отличился Джеймс Маклин. У «Вест
Хэма» голы забивали Мичейл Антонио и Мануэль Лансини.
«Вест Бромвич» на седьмом месте с восемью очками. У «Вест Хэма» три очка
и 17-е место.
АПЛ
5-й тур
Матч
Вест Бромвич - Вест Хэм - 4:2 (3:0)
Голы
Шадли 8 (1:0 - пен.). Рондон 38 (2:0). Маклин 44 (3:0). Шадли 56 (4:0). Антонио 61 (4:1). Лансини 65 (4:2 - пен.).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Гэллоуэй (Ньом, 68), Доусон, Эванс, МакАули Г., Маклин, Шадли (Моррисон, 75), Флетчер, Филлипс, Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 87)
Вест Хэм: Адриан, Коллинс, Масуаку (Флетчер, 77), Огбонна, Куяте, Пайе, Антонио, Ноубл (Фегули, 46), Лансини, Нордтвейт, Дзадза (Кальери, 46)
Предупреждения:
Доусон, 43; Ньом, 86 - Фегули, 86
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция