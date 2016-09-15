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Гол Рондона помог «Вест Бромвичу» обыграть «Вест Хэм»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Вест Бромвича».

В составе победителей дубль сделал Насер Шадли. Один из мячей забил экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон. Также отличился Джеймс Маклин. У «Вест Хэма» голы забивали Мичейл Антонио и Мануэль Лансини.

«Вест Бромвич» на седьмом месте с восемью очками. У «Вест Хэма» три очка и 17-е место.

АПЛ

5-й тур

Матч

Вест Бромвич - Вест Хэм - 4:2 (3:0)

Голы

Шадли 8 (1:0 - пен.). Рондон 38 (2:0). Маклин 44 (3:0). Шадли 56 (4:0). Антонио 61 (4:1). Лансини 65 (4:2 - пен.).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Гэллоуэй (Ньом, 68), Доусон, Эванс, МакАули Г., Маклин, Шадли (Моррисон, 75), Флетчер, Филлипс, Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 87)

Вест Хэм: Адриан, Коллинс, Масуаку (Флетчер, 77), Огбонна, Куяте, Пайе, Антонио, Ноубл (Фегули, 46), Лансини, Нордтвейт, Дзадза (Кальери, 46)

Предупреждения:

Доусон, 43; Ньом, 86 - Фегули, 86

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

17 сентября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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