Гол Рондона помог «Вест Бромвичу» обыграть «Вест Хэм»

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Вест Бромвича».

В составе победителей дубль сделал Насер Шадли. Один из мячей забил экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон. Также отличился Джеймс Маклин. У «Вест Хэма» голы забивали Мичейл Антонио и Мануэль Лансини.

«Вест Бромвич» на седьмом месте с восемью очками. У «Вест Хэма» три очка и 17-е место.

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5-й тур