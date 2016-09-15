Дубль Санчеса помог «Арсеналу» крупно победить «Халл Сити»
«Халл Сити» дома уступил «Арсеналу»
(1:4) в пятом туре АПЛ.
У гостей отличились Алексис Санчес (17-я и 83-я минуты), Тео Уолкотт (55-я) и Гранит Джака (90+2), у
хозяев – Роберт Снодграсс (79-я – с пенальти).
Отметим, что «Халл» с 40-й минуты
играл вдесятером – поле покинул получивший красную карточу Джейк Ливермор.
«Канониры» с 10 очками
поднялись на третье место, их сегодняшний соперник на данный момент идет 10-м.
В следующем туре «Арсенал» 24 сентября примет «Челси», а «Халл Сити» в тот же день в гостях сыграет с «Ливерпулем».
Матч
Халл Сити - Арсенал - 1:4 (0:1)
Голы
Санчес 17 (0:1). Уолкотт 55 (0:2). Снодграсс 79 (1:2 - пен.). Санчес 83 (1:3). Джака 90 (1:4).
Состав
Халл Сити: Якупович, Дэвис, Робертсон, Ливермор, Мейлер, Клукас, Хаддлстоун (Мэйсон, 58), Аль-Мухаммади, Снодграсс, Диоманде (Магуайр, 42), Эрнандес (Мбокани, 77)
Арсенал: Чех, Мустафи, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Озил, Коклен, Касорла (Джака, 67), Санчес, Айвоби (Эль-Ненни, 77), Уолкотт (Перес, 88)
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 41
Предупреждения:
нет - Касорла, 34; Бельерин, 78
Удаления:
Ливермор, 41 - нет
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция