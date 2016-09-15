«Мордовия» и «Тюмень» сыграли вничью
Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Тюменью» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился Павел Игнатович. В концовке матча «Тюмень»
сравняла счет благодаря голу Романа Локтионова. «Мордовия» с 12-ю очками
занимает 16-е место. У «Тюмени» 15 очков и десятое место.
ФНЛ
13-й тур
Матч
Голы
Игнатович 19 (1:0). Локтионов 90 (1:1).
Состав
Мордовия: Чебану, Осипов, Иванов, Молодцов, Сабитов, Багаев, Астафьев (Лебедев, 83), Игнатович (Лукьянов, 88), Дегтярёв (Кренделев, 72), Амбарцумян, Саркисов (Деобальд, 40)
Тюмень: Смирнов, Шабаев (Шакуро, 80), Локтионов, Гузь, Чудин (Пустозеров, 85), Кленкин, Шляпкин, Павленко (Рябокобыленко, 71), Теленков, Чуканов (Лешонок, 60 , 90), Мамтов
Предупреждения:
Игнатович, 27; Осипов, 37 - Смирнов, 7; Чудин, 39; Гузь, 43; Лешонок, 86; Рябокобыленко, 90
Удаления:
нет - Теленков, 90; Лешонок, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция