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«Мордовия» и «Тюмень» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Тюменью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Павел Игнатович. В концовке матча «Тюмень» сравняла счет благодаря голу Романа Локтионова. «Мордовия» с 12-ю очками занимает 16-е место. У «Тюмени» 15 очков и десятое место.

ФНЛ

13-й тур

Матч

Мордовия - Тюмень - 1:1 (1:0)

Голы

Игнатович 19 (1:0). Локтионов 90 (1:1).

Состав

Мордовия: Чебану, Осипов, Иванов, Молодцов, Сабитов, Багаев, Астафьев (Лебедев, 83), Игнатович (Лукьянов, 88), Дегтярёв (Кренделев, 72), Амбарцумян, Саркисов (Деобальд, 40)

Тюмень: Смирнов, Шабаев (Шакуро, 80), Локтионов, Гузь, Чудин (Пустозеров, 85), Кленкин, Шляпкин, Павленко (Рябокобыленко, 71), Теленков, Чуканов (Лешонок, 60 , 90), Мамтов

Предупреждения:

Игнатович, 27; Осипов, 37 - Смирнов, 7; Чудин, 39; Гузь, 43; Лешонок, 86; Рябокобыленко, 90

Удаления:

нет - Теленков, 90; Лешонок, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

17 сентября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция

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