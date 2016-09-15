«Лестер» разгромил «Бернли», Слимани сделал дубль
«Лестер» дома обыграл «Бернли» (3:0) в пятом туре АПЛ.
У хозяев дважды отличился Ислам Слимани (45-я и 48-я минуты), автогол в пассиве игрока гостей Бена Ми (78-я).
Действующий чемпион Англии с
7 очками идет на девятом месте, его сегодняшний соперник с 4 баллами – на 15-й
строчке.
В следующем туре «Лестер» 24 сентября сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» 26 сентября примет «Уотфорд».
Матч
Лестер Сити - Бёрнли - 3:0 (1:0)
Голы
Слимани 45 (1:0). Слимани 48 (2:0). Ми 78 (3:0 - автогол).
Состав
Лестер Сити: Цилер, Хут, Амарти, Симпсон, Фукс, Морган, Марез (Грэй, 85), Дринкуотер (Кинг, 79), Олбрайтон, Слимани, Варди
Бёрнли: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Дефур (Воукс, 64), Марни, Хендрик, Эрфилд (Гудмундссон, 57), Грэй (Бэмфорд, 79)
Предупреждения:
нет - Лоутон, 88
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция