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«Атлетико» разгромил «Спортинг» со счетом 5:0, Гризманн и Торрес сделали дубль

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Спортингом» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Атлетико».

В составе «матрасников» отличились Антуан Гризманн и Фернандо Торрес, которые забили по два мяча. Еще один гол в активе Кевина Гамейро. «Атлетико» набрал восемь очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Спортинга» семь очков и пятое место.

Чемпионат Испании. Примера

4-й тур

Матч

Атлетико - Спортинг - 5:0 (3:0)

Голы

Гризманн 2 (1:0). Гамейро 5 (2:0). Гризманн 31 (3:0). Торрес 72 (4:0). Торрес 90 (5:0 - пен.).

Состав

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Луис, Савич, Сауль, Карраско (Фернандес, 46), Гайтан, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн (Торрес, 69)

Спортинг: Куэльяр, Лильо, Аморебьета, Мере, Альварес, Касес, Чоп (Кастро, 70), Лопес (Вигуэра, 48), Бургуи, Родригес (Афиф, 63)

Предупреждения:

нет - Аморебьета, 16; Лильо, 90

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

17 сентября 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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