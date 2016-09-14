«Атлетико» разгромил «Спортинг» со счетом 5:0, Гризманн и Торрес сделали дубль
Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Спортингом»
завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Атлетико».
В составе «матрасников» отличились Антуан Гризманн и Фернандо Торрес,
которые забили по два мяча. Еще один гол в активе Кевина Гамейро. «Атлетико»
набрал восемь очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Спортинга»
семь очков и пятое место.
Чемпионат Испании. Примера
4-й тур
Матч
Атлетико - Спортинг - 5:0 (3:0)
Голы
Гризманн 2 (1:0). Гамейро 5 (2:0). Гризманн 31 (3:0). Торрес 72 (4:0). Торрес 90 (5:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Луис, Савич, Сауль, Карраско (Фернандес, 46), Гайтан, Коке, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн (Торрес, 69)
Спортинг: Куэльяр, Лильо, Аморебьета, Мере, Альварес, Касес, Чоп (Кастро, 70), Лопес (Вигуэра, 48), Бургуи, Родригес (Афиф, 63)
Предупреждения:
нет - Аморебьета, 16; Лильо, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
17 сентября 17:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция