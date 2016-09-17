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Вадим Скрипченко: Нам нужно быть сплоченнее

Данил Паливода
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

После поражения от «Анжи» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, сообщает наш корреспондент Данил Паливода из Екатеринбурга.

- Когда команда попадает в непростую ситуацию, первое, что я прошу от ребят – это сплочения. Коллектив – живой организм, и для того, чтобы выйти из трудного положения, нужна вера и дух. Если команда будет играть сплоченно, то обязательно наступит белая полоса, где будут победы и продвижение по турнирной таблице. Не могу сказать, что ребята не старались. Все хотели победить, хороший настрой был. Футбол – это исполнительское мастерство, концентрация от первой до последней минуты, это подготовка к игре. Для меня удивительно, почему мы в самых ответственных моментах не стоим на ногах, и мы пропускаем голы. При помощи перестановок во втором тайме попытались организовать давление. Выпустили второго нападающего Конате, который хорошо играет на втором этаже. Рассчитывали, что полузащитники будут играть на подборах, но не получилось. Еще раз повторюсь, что нам надо быть сплоченнее.

- Игроки «Урала» редко попадали в створ ворот. С чем это связываете?
- Я считаю, что это уровень исполнительского мастерства. На мой взгляд, игроки хотя бы 50% ударов должны попадать в створ.

- Почему сегодня Данцев не вышел с первых минут?
- У меня нет претензий к Александру, но, учитывая, что у нас сейчас плотный график, нужно давать футболистам отдыхать.

- Оцените игру Чантурии.
- Конечно, я ожидал от него большего. Многие болельщики говорят о том, что нам не хватает креатива в нападении, Чантурия как раз тот игрок, от которого можно ждать креатива. Но для этого нужно быть на 100% готовым к игре. Нельзя допускать столько потерь, сколько допустил Чантурия.

- Смена главного арбитра буквально накануне матча как-то сказалась на игре?
- Хочу пожелать Егорову здоровья. Зная результата матча, могу сказать, что при Егорове мы бы не выиграли.

 

 

Матч

Урал - Анжи - 0:1 (0:1)

Голы

Обертан 25 (0:1).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Кулаков, Меркулов, Динга (Павленко, 86), Фидлер, Емельянов, Серченков (Данцев, 78), Лунгу, Павлюченко, Чантурия (Конате, 67)

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Менса, Гасанов, Паршивлюк (Тигиев, 88), Маевский, Георгиевский, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75)

Предупреждения:

нет - Паршивлюк, 87; Иличевич, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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