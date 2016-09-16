Минское «Динамо» дома обыграло «Кузню»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».
В составе динамовцев отличились Роб Клинкхаммер, Ник Бэйлен и Сергей
Костицын. «Металлург» ответил голами Игната Земченко и Евгения Виксны. «Динамо»
набрало 11 очков и поднялось на 11-е место на Западе. У «Кузни» шесть очков и
14-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Металлург Нк - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Земченко (Комаристый, Лебедев), 3:37 (0:1 - бол.). Клинкхаммер (Эллисон, Бэйлен), 14:12 (1:1 - бол.). Виксна (Первышин, Семёнов), 46:00 (1:2 - бол.). Бэйлен (Ковыршин, Клинкхаммер), 47:37 (2:2 - бол.). Костицын (Граньяни), 49:28 (3:2 - бол.). Матерухин 59:16 (4:2 - бол.).
Место и дата
17 сентября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция