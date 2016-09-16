Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

«Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Спартак» дома уступил московскому «Динамо» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча и овертайм завершились вничью - 2:2 

У хозяев льда отличились Мэттью Гилрой и Виктор Бобров, у гостей - Максим Карпов и Семен Кокуев, сравнявший счет за семь секунд до конца третьего периода.

В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок 17-летнего Клима Костина.  

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи. 

Красно-белые с 16 очками занимают 7-е место в Западной конференции, бело-голубые с 21 баллом идут третьми.

20 сентября «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Динамо» 22 сентября примет «Торпедо».

Матч

Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2).

Победный буллит:

Костин - 2:3.

Место и дата

17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Витязь» дома обыграл «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Витязя».«Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сибири».Минское «Динамо» дома обыграло «Кузню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».«Йокерит» по буллитам уступил «Авангарду»«Йокерит» дома уступил «Авангарду» (3:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.«Спартак» - «Динамо». ОнлайнSovsport.ru ведет текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо».«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без Знарка«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без ЗнаркаБывший президент КХЛ Александр Медведев оценил силы сборной России накануне старта Кубка мира.«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев», «Спартак» - «Динамо» (Москва) и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Александр Медведев: Шведская федерация, глядя на «Йокерит», должна понять, что решение не позволять АИКу играть в КХЛ неправильноеЭкс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о работе по расширению КХЛ.Александр Барабанов: Для СКА сейчас нет удобных соперниковНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе своей команды над «Барысом» (5:3).Петерис Скудра: Терпели до конца и в нужный момент реализовали большинствоГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра признал, что у его команды не все получалось в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом», но его подопечные смогли перетерпеть и переломить итог встречи.Алексей Кудашов: Удаления в конце матча сломали нам игруГлавный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов считает, что удаления в составе железнодорожников в матче КХЛ против нижегородского «Торпедо» главным образом повлияли на результат.Невидимый гол Тальбо и бой: Тимашов vs Столяров. Видеобзор матчей КХЛНевидимый гол Тальбо и бой: Тимашов vs Столяров. Видеобзор матчей КХЛСамые яркие моменты игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Стив Мозес: После первого периода матча с «Барысом» мы немного успокоилисьФорвард СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от победы над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).Дмитрий Квартальнов: Нельзя нам так игратьГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Эдуард Занковец: Первые два периода матча против СКА можем занести себе в активГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги домашнего матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:5).9-й вал ЦСКА: Фокус Попова, срыв Фаста и месть Кугрышева9-й вал ЦСКА: Фокус Попова, срыв Фаста и месть КугрышеваМосковские армейцы упрочили свое лидерство в чемпионате КХЛ, одержав девятую победу кряду – в Екатеринбурге над «Автомобилистом» - 4:2.Дубль Попова принес ЦСКА победу над «Автомобилистом»«Автомобилист» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Плотников: В третьем периоде добавили оборотов и смогли выиграть у «Барыса»Нападающий СКА Сергей Плотников подвел итоги матча против «Барыса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (5:3).СКА вырвал победу у «Барыса»«Барыс» дома уступил СКА (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения