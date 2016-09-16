«Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»
«Спартак» дома уступил московскому «Динамо» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча и овертайм завершились вничью - 2:2
У хозяев льда отличились Мэттью Гилрой и Виктор Бобров, у гостей - Максим Карпов и Семен Кокуев, сравнявший счет за семь секунд до конца третьего периода.
В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок 17-летнего Клима Костина.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Красно-белые с 16 очками занимают
7-е место в Западной конференции, бело-голубые с 21 баллом идут третьми.
20 сентября «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Динамо» 22 сентября примет «Торпедо».
Матч
Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2).
Победный буллит:
Костин - 2:3.
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция