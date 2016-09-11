Махмудов нокаутировал Стрингера и другие результаты турнира ACB 45
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит турнир по смешанным единоборствам ACB 45.
Sovsport.ru предлагает вам ознакомиться с результатами турнира.
Основные бои
(93.0) Муслим Махмудов (9-3, Россия) нокаутом победил Ганса Стрингера (22-8, Нидерланды)
Предварительные бои
(61.2)
Магомед Гиназов (11-2, Россия) победил
Александра Плетенко (11-4, Украина)
(93.0) Малик Мерад (22-15, Франция) победил Ису Умарова (4-2, Россия)
(70.3) Расул Шовхалов (14-4, Россия) победил Вячеслав Тен (12-10-2, Украина)
(61.2) Мурад Каламов (7-1, Россия) победил Дениса Муцнека (11-4, Казахстан)
(65.8) Магомед Хамзаев (9-2, Россия) победил Таичи Накажиму (10-8, Япония)
(61.2) Филип Мацек (15-10, Чехия) победил Хамид Султанбиев (5-4, Бельгия)
(70.3 кг) Алим Черкесов (9-1, Россия) победил Абкерима Юнусова (5-2, Россия)