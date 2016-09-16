«Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Сибирью»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сибири».
В составе победителей отличились Сергей Шумаков, Константин Окулов,
Дамир Жафяров и Владислав Наумов. У рижан дубль сделал Гунтис Галвиньш, еще
один гол в активе Тома Сестито.
«Сибирь» набрала 17 очков и занимает третье место на Востоке. У «Динамо»
три очка и последнее место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Сибирь - 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Голы:
Шумаков (Полашек), 3:05 (0:1). Галвиньш (Редлихc М., Павлов), 8:25 (1:1). Галвиньш (Дарзиньш, Цибульскис), 10:45 (2:1 - бол.). Сестито (Дарзиньш, Индрашис), 13:40 (3:1 - бол.). Окулов 17:02 (3:2). Жафяров (Кемппайнен, Сергиенко), 35:02 (3:3). Наумов (Шалунов, Полашек), 56:36 (3:4 - бол.).
Место и дата
17 сентября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция