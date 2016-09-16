«Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сибири».

В составе победителей отличились Сергей Шумаков, Константин Окулов, Дамир Жафяров и Владислав Наумов. У рижан дубль сделал Гунтис Галвиньш, еще один гол в активе Тома Сестито.

«Сибирь» набрала 17 очков и занимает третье место на Востоке. У «Динамо» три очка и последнее место на Западе.

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