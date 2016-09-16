«Витязь» дома обыграл «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сибири».

«Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сибири».

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».

Минское «Динамо» дома обыграло «Кузню» Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».

«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без Знарка

«Россия достойна полуфинала!» Медведев о старте Кубка мира, КХЛ и СКА без Знарка Бывший президент КХЛ Александр Медведев оценил силы сборной России накануне старта Кубка мира.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».

«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».

Экс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о работе по расширению КХЛ.

Александр Медведев: Шведская федерация, глядя на «Йокерит», должна понять, что решение не позволять АИКу играть в КХЛ неправильное

Александр Медведев: Шведская федерация, глядя на «Йокерит», должна понять, что решение не позволять АИКу играть в КХЛ неправильное Экс-глава КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о работе по расширению КХЛ.

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе своей команды над «Барысом» (5:3).

Александр Барабанов: Для СКА сейчас нет удобных соперников

Александр Барабанов: Для СКА сейчас нет удобных соперников Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе своей команды над «Барысом» (5:3).