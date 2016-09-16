«Витязь» дома обыграл «Сочи»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и ХК «Сочи» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Витязя».
В составе победителей отличились Марио Кемпе, который сделал дубль,
Максим Афиногенов и Игорь Головков. У ХК «Сочи» голы забивали Эрик О’Делл, Бен Максвелл и Илья
Крикунов.
«Витязь» набрал 16 очков и вышел на седьмое место на Западе. У ХК «Сочи»
19 очков и третье место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - ХК Сочи - 4:3 (4:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Кемпе (Копейкин), 6:08 (1:0). Кемпе (Копейкин, Аалтонен), 8:05 (2:0). Афиногенов (Головков, Макеев), 10:27 (3:0 - бол.). Головков (Горак), 13:32 (4:0 - бол.). О'Делл (Крикунов), 23:04 (4:1). Максвелл (Мамашев, Горохов), 38:42 (4:2 - бол.). Крикунов (О'Делл), 42:41 (4:3).
Место и дата
17 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция