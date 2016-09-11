«Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу Фалькао и дублю Лемара
Матч пятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ренном» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».
Первый мяч забил колумбийский форвард Радамель Фалькао. В концовке матча
закрепил победу монегасков Тома Лемар, который отличился дважды.
«Монако» набрал 13 очков и вышел на первое место в чемпионате Франции. У
«Ренна» семь очков и седьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
Матч
Голы
R. Falcao García 42 (1:0). Лемар 90 (2:0). Лемар 90 (3:0).
Состав
Монако: D. Subašić, Раджи (Н'Дорам, 85), Туре, Эмерсон, Глик, Моутинью, Траоре (Силва, 62), Лемар, R. Falcao García (Каррильо, 78), F. Tavares, Жермен
Ренн: Костиль, Данзе, Зеффан (Эрасмус, 75), Мендеш, Бенсебайни, Мексер, Бааль, Нтеп (Саид, 61), Фернандес, Андре, Сьо (Диакаби, 60)
Предупреждения:
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
17 сентября 18:00, Луи II, Онлайн-трансляция