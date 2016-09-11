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«Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу Фалькао и дублю Лемара

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч пятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ренном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

Первый мяч забил колумбийский форвард Радамель Фалькао. В концовке матча закрепил победу монегасков Тома Лемар, который отличился дважды.

«Монако» набрал 13 очков и вышел на первое место в чемпионате Франции. У «Ренна» семь очков и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

Матч

Монако - Ренн - 3:0 (1:0)

Голы

R. Falcao García 42 (1:0). Лемар 90 (2:0). Лемар 90 (3:0).

Состав

Монако: D. Subašić, Раджи (Н'Дорам, 85), Туре, Эмерсон, Глик, Моутинью, Траоре (Силва, 62), Лемар, R. Falcao García (Каррильо, 78), F. Tavares, Жермен

Ренн: Костиль, Данзе, Зеффан (Эрасмус, 75), Мендеш, Бенсебайни, Мексер, Бааль, Нтеп (Саид, 61), Фернандес, Андре, Сьо (Диакаби, 60)

Предупреждения:

Траоре, 52 - Сьо, 52

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

17 сентября 18:00, Луи II, Онлайн-трансляция

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