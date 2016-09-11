«Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу Фалькао и дублю Лемара

читайте также

Лига 1. 5-й тур. «Монако» - «Ренн», «Бордо» - «Анже» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей пятого тура чемпионата Франции.

«Лион» отказался подписывать Адебайора «Лион», проявлявший интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, решил прекратить переговоры с игроком, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Кавани оформил покер за тайм и помог «ПСЖ» разгромить «Кан» Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Кан» в стартовом матче пятого тура чемпионата Франции.

УЕФА отменит красную карточку Верратти и перепишет желтую на Маркиньоса Как сообщает Le Parisien, красная карточка полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, полученная в матче группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», будет отменена.

«ПСЖ» не сумел договориться с Бензема Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема мог вернуться минувшим летом в чемпионат Франции. Об этом сообщил журналист Фредерик Хермель, который отметил, что на игрока претендовал «ПСЖ».

«Барселона» предлагает «ПСЖ» за Маркиньоса 60 млн евро Тренерский штаб «Барселоны», несмотря на покупку минувшим летом двух защитников, настаивает на приобретении еще одного футболиста подобного амплуа.

«Лион» близок к подписанию Адебайора Форвард Эммануэль Адебайор близок к подписанию контракта с «Лионом», сообщает L’Equipe.

«Монако» на выезде одолел «Тоттенхэм» Футболисты «Монако» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли на выезде «Тоттенхэм» (2:1).

«Тоттенхэм» – «Монако» – 1:2. Как это было Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча группового турнира Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Монако».

Георгий Черданцев: ЦСКА может выйти из своей группы в Лиге чемпионов с первого места Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи столичного клуба с немецким «Байером».

Муса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Игра соперников ЦСКА, встреча Роналду с командой детства и дебют «Лестера» – Sovsport.ru представляет матчи среды в Лиге чемпионов.

Клаудио Раньери: Мне нравится Балотелли, у него еще есть время, чтобы стать лучшим Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери выразил надежду, что форвард «Ниццы» Марио Балотелли вновь вернется на прежний уровень.

Вадим Васильев: В этом сезоне публика увидит настоящего Фалькао Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что в нынешнем сезоне форвард Радамель Фалькао станет ключевым игроком команды. В прошлом году футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако, не сумел закрепиться в основе и вернулся во Францию.

«Почему всегда я?» Как Балотелли реанимирует карьеру в «Ницце» Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ударно начал выступления во Франции, забив два гола в первом же матче.

Ролан Гусев: Слова Слуцкого о жеребьевке? А кто должен был попасться? В Лиге чемпионов слабых команд нет Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что столичному клубу по силам выйти из группы в Лиге чемпионов, а также прокомментировал слова Леонида Слуцкого об итогах жеребьевки.

Марио Балотелли: Самое худшее решение в моей жизни? Переход в «Ливерпуль» Форвард «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что его трансфер из «Милана» в «Ливерпуль» стал главной ошибкой в жизни.

Лига 1. 4-й тур. «Нант» уступил «Метцу», «Ницца» обыграла «Марсель» и другие матчи Результаты матчей четвертого тура чемпионата Франции.

Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть «Марсель» Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матч – 3:2 в пользу «Ниццы».

Балотелли забил первый гол за «Ниццу» в матче с «Марселем» Сегодня «Ницца» принимает «Марсель» в матче четвертого тура чемпионата Франции. Свой первый мяч в новой команде забил итальянский нападающий хозяев Марио Балотелли.