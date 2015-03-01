Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 2Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

Федерация санного спорта назвала Павличенко и Иванову лучшими спортсменами

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

В номинации «Лучший спортсмен» победителем стал российский саночник Семен Павличенко.

Напомним, Павличенко единственный чемпион мира в истории российского санного спорта. Помимо этого - серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, чемпион Европы 2015 года в одиночных соревнованиях.

Лучшей спортсменкой федерация признала саночницу Татьяну Иванову, серебряного призера Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Она также является трехкратной чемпионкой Европы и обладательницей четырех серебряных медалей мирового первенства.

Премия была учреждена в 2011 году президентом Федерации санного спорта России Леонидом Гартом. С тех пор, ежегодно, торжественная церемония подводит итоги спортивного сезона. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана. В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад. В том числе трехкратный вице­чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная советская олимпийская чемпионка по санному спорту Вера Зозуля и многие другие. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семен Павличенко стал первым на чемпионате России в СочиПетербургский саночник Семен Павличенко занял первое место на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи.Российские саночники заняли четвёртое место на ЧМ в эстафетеНа завершившемся в Кёнигзее (Германия) чемпионате мира по санному спорту сборная России заняла четвёртое место в эстафете.Лох лидирует после первой попытки на чемпионате мира, Павличенко – восьмойНа чемпионате мира по санному спорту завершилась первая попытка у мужчин в одиночных санях. Лидирует после нее немецкий спортсмен Феликс Лох.Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в СигулдеРоссиянин Семен Павличенко показал второй результат на этапе Кубка мира, который проходит в Латвии.Иванова, Павличенко и Демченко выступят на этапах Кубка мира в Сигулде и ОберхофеСтал известен состав сборной России на пятый и шестой этапы Кубка мира по санному спорту, которые пройдут 8-10 января в Сигулде (Латвия) и 15-17 января в Оберхофе (Германия).Альберт Демченко: На результаты Павличенко влияет психологическое давлениеГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что действующий чемпион мира и Европы Семен Павличенко не показывает высокие результаты на этапах Кубка мира из-за психологического давления и чрезмерного желания подтвердить свое реноме.Выбери «Спортсмена года»!Выбери «Спортсмена года»!Sovsport.ru предлагает читателям проголосовать за лучших спортсменов и командыРоссийские саночники стали третьими в эстафете на этапе КМ в Лейк-ПлэсидеСборная России заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.Фишналлер победил на этапе Кубка мира в Иглсе, Репилов – пятыйБронзовый призер чемпионата Европы Доминик Фишналлер победил на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Иглсе (Австрия).Остаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеОстаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеВсе главные турниры сезона-2015/16 по зимним видам спорта – в подборке Sovsport.ru.Семен Павличенко: Мои результаты росли постепенно, и я дождался своего успеха на чемпионате мираРоссийский саночник Семен Павличенко поделился мнением о развитии своей карьеры.Демченко обошел Павличенко и стал чемпионом России у мужчин, Иванова – у женщинСаночник Альберт Демченко завоевал золотую медаль чемпионата России, победив чемпиона мира и Европы 2015 года Семена Павличенко. У женщин первенствовала Татьяна Иванова.Альберт Демченко: Лох был сильно расстроен, но похвалил русскихАльберт Демченко: Лох был сильно расстроен, но похвалил русскихСамый знаменитый российский саночник, ныне тренер сборной России Альберт Демченко в интервью Sovsport.ru объяснил успехи Семена Павличенко и заявил, что готов занять пост главного тренера сборной.Виталий Мутко: Немцы доминировали в санях абсолютно, но теперь мы построили свои трассыМинистр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что постройка инфраструктуры для бобслея и санного спорта приносит свои плоды. Министр отметил, что российские спортсмены нарушили гегемонию немецких саночников и бобслеистов, сообщает «Р-Спорт».Семен Павличенко: Смотрю, прет мне, легко так качусьСемен Павличенко: Смотрю, прет мне, легко так качусьВ интервью Sovsport.ru победитель чемпионата Европы рассказал, почему первую попытку проехал лучше, чем вторую. И что ему сказал великий немец Феликс Лох.Александр Перетягин: Задел Павличенко было нереально отыгратьРоссийский саночник Александр Перетягин заявил, что на чемпионате Европы в Сочи никто не смог бы опередить его партнера по сборной России Семена Павличенко.Наталья Гарт: Наконец-то российских саночников на пьедестале стало больше, чем немецкихПрезидент Федерации санного спорта России Наталья Гарт оценила выступление российских саночников на чемпионате Европы в Сочи.Сборная России заняла второе место в эстафете на чемпионате Европы в СочиРоссияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов выиграли серебро в эстафете на финальном этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту в Сочи.Семен Павличенко: Победить в Сочи было сложнее, чем на чемпионате мираПетербургский саночник Семен Павличенко прокомментировал свою победу на совмещенном с чемпионатом Европы этапе Кубка мира в Сочи.Павличенко выиграл чемпионат Европы и этап Кубка мира в Сочи, Перетягин - второйПавличенко выиграл чемпионат Европы и этап Кубка мира в Сочи, Перетягин - второйРоссиянин Семён Павличенко стал победителем Кубка мира совмещенного с чемпионатом Европы, второе место у Александра Перетягина.

Семен Павличенко
Семен Павличенковсе новости

Cпецпредложения