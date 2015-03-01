Федерация санного спорта назвала Павличенко и Иванову лучшими спортсменами

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

В номинации «Лучший спортсмен» победителем стал российский саночник Семен Павличенко.

Напомним, Павличенко единственный чемпион мира в истории российского санного спорта. Помимо этого - серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, чемпион Европы 2015 года в одиночных соревнованиях.

Лучшей спортсменкой федерация признала саночницу Татьяну Иванову, серебряного призера Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Она также является трехкратной чемпионкой Европы и обладательницей четырех серебряных медалей мирового первенства.

Премия была учреждена в 2011 году президентом Федерации санного спорта России Леонидом Гартом. С тех пор, ежегодно, торжественная церемония подводит итоги спортивного сезона. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана. В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад. В том числе трехкратный вице­чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная советская олимпийская чемпионка по санному спорту Вера Зозуля и многие другие.



