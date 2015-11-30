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Саночник Роман Репилов стал победителем в номинации «Надежда года» премии «Золотые сани»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

В номинации «Надежда года» победителем стал Роман Репилов.

Напомним, что Репилов является чемпионом мира среди юниоров 2015, вице-чемпион европейского первенства.

Премия была учреждена в 2011 году президентом Федерации санного спорта России Леонидом Гартом. С тех пор, ежегодно, торжественная церемония подводит итоги спортивного сезона. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана.

В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад. В том числе трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная советская олимпийская чемпионка по санному спорту Вера Зозуля и многие другие.


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