«Факел» дома уступил «Соколу»
Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Соколом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сокола».
Единственный мяч в составе гостей забил Михаил Бирюков. У «Сокола» дубль
сделал Виталий Галыш. «Факел» занимает четвертое место, имея в активе 22 очка.
У «Сокола» 13 очков и 15-е место.
ФНЛ. 13-й тур
Галыш 14 (0:1). Галыш 37 (0:2). Бирюков 82 (1:2). Факел: Саутин, Багаев, Бурнаш (Саталкин, 46), Шахов, Осипенко, Мурнин, Лукьяновс, Соловьёв (Бирюков, 80), Трошечкин, Альшин (Козлов, 58), Болов (Рылов, 84) Сокол: Фёдоров, Ходырев, Пасько, Магадиев, Васянович, Хрущёв (Перченок, 73), Дудолев (Паштов, 56), Платика, Романенко, Мануковский (Дергачёв, 88), Галыш (Семёнов, 90) Бурнаш, 15; Мурнин, 61 - Платика, 64; Романенко, 90 Евгений Турбин (Россия) 17 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Галыш 14 (0:1). Галыш 37 (0:2). Бирюков 82 (1:2).
Факел: Саутин, Багаев, Бурнаш (Саталкин, 46), Шахов, Осипенко, Мурнин, Лукьяновс, Соловьёв (Бирюков, 80), Трошечкин, Альшин (Козлов, 58), Болов (Рылов, 84)
Сокол: Фёдоров, Ходырев, Пасько, Магадиев, Васянович, Хрущёв (Перченок, 73), Дудолев (Паштов, 56), Платика, Романенко, Мануковский (Дергачёв, 88), Галыш (Семёнов, 90)
Бурнаш, 15; Мурнин, 61 - Платика, 64; Романенко, 90
Евгений Турбин (Россия)
17 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция