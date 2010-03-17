Дмитрий Касаткин признан лучшим российским тренером

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

В номинации «Лучший тренер» победителем стал тренер юниоров сборной по санному спорту Дмитрий Касаткин.

Премия была учреждена в 2011 году президентом Федерации санного спорта России Леонидом Гартом. С тех пор, ежегодно, торжественная церемония подводит итоги спортивного сезо на. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана.

В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад. В том числе трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная советская олимпийская чемпионка по санному спорту Вера Зозуля и многие другие.