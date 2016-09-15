Дмитрий Парфенов: В «Тосно» люди могут выйти со скамейки и решить исход матча
Главный тренер «Тосно»
Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе в матче 13-го тура первенства ФНЛ
против «Волгаря».
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Готовились к сложному матчу. Крупно победили, но матч все равно был сложный. С «Волгарем»
всегда трудно играть.
- «Арсенал» проиграл «Томи», как
это отразится на кубковом поединке?
- Спросите об этом у Сергея Павлова. Наша команда укомплектована сильными футболистами, причем и со скамейки люди могут выйти и решить исход встречи, поэтому мы в каждом матче играем на победу, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».
Напомним
«Тосно» в 13-м туре первенства ФНЛ победил «Волгарь» со счетом 3:0.
Голы
в составе клуба из Ленинградской области забили Раде Дугалич, Евгений Марков и
Младен Кашчелан.
После
этого матча «Тосно» с 28 очками занимает второе место в ФНЛ. Астраханцы с 20
очками на шестом месте.
В 14-м
туре команда Дмитрия Парфенова 26 сентября сыграет в Нальчике против
«Спартака», «Волгарь» в тот же день примет на своем поле «Тамбов».
21 сентября «Тосно» примет тульский «Арсенал» в матче 1/16 кубка России.
Матч
Голы
Дугалич 23 (1:0). Абазов 60 (2:0). Кашчелан 73 (3:0).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Гарбуз (Аравин, 82), Галиулин, Мухаметшин, Богаев (Чхапелия, 77), Кашчелан, Марков (Кутьин, 70), Киреенко (Палиенко, 52)
Волгарь: Бучнев, Плиев (Дышеков, 60), Жестоков, Стешин, Зуйков, Зарипов, Сутормин, Букия (Яковлев, 64), Шалаев (Машуков, 83), Болонин (Скворцов, 80), Радченко
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция