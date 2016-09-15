Дмитрий Парфенов: В «Тосно» люди могут выйти со скамейки и решить исход матча

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе в матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Волгаря».

- Готовились к сложному матчу. Крупно победили, но матч все равно был сложный. С «Волгарем» всегда трудно играть.

- «Арсенал» проиграл «Томи», как это отразится на кубковом поединке?

- Спросите об этом у Сергея Павлова. Наша команда укомплектована сильными футболистами, причем и со скамейки люди могут выйти и решить исход встречи, поэтому мы в каждом матче играем на победу, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним «Тосно» в 13-м туре первенства ФНЛ победил «Волгарь» со счетом 3:0.

Голы в составе клуба из Ленинградской области забили Раде Дугалич, Евгений Марков и Младен Кашчелан.

После этого матча «Тосно» с 28 очками занимает второе место в ФНЛ. Астраханцы с 20 очками на шестом месте.

В 14-м туре команда Дмитрия Парфенова 26 сентября сыграет в Нальчике против «Спартака», «Волгарь» в тот же день примет на своем поле «Тамбов».

21 сентября «Тосно» примет тульский «Арсенал» в матче 1/16 кубка России.