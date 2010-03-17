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Пятикратный чемпион России по натурбану Александр Егоров победил в номинации «Прорыв года» премии «Золотые сани»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

В номинации «Прорыв года» победителем стал Александр Егоров.

Напомним, что Александр Егоров - вице-чемпион Мира 2007г; бронзовый призер чемпионата Европы 2008г, 2012г, 2014г.; серебряный призер кубка Мира 2013/2014гг, 2014/2015гг; 5-такратный чемпион России по натурбану. С сезона 2002/2003, по решению тренера, выступает в паре с Поповым Петром.

Премия была учреждена в 2011 году президентом Федерации санного спорта России Леонидом Гартом. С тех пор, ежегодно, торжественная церемония подводит итоги спортивного сезона. Награждаются лучшие представители санного спорта и натурбана.

В разные годы номинантами и лауреатами премии становились спортсмены, тренеры, функционеры, внесшие в развитие санного спорта в России наибольший вклад. В том числе трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр Альберт Демченко, многократная чемпионка мира и Европы по натурбану Екатерина Лаврентьева, первая и единственная советская олимпийская чемпионка по санному спорту Вера Зозуля и многие другие.

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