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«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Краснодаром» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Краснодара».

В составе хозяев отличились Иван Игнатьев (с пенальти) и Сергей Бородин. «Ростов» ответил голом Андрея Сиденко.

«Краснодар» набрал десять очков и занимает шестое место. У «Ростова» шесть очков и 13-е место.

Молодежное первенство

7-й тур

Матч

Краснодар (мол) - Ростов (мол) - 2:1 (2:1)

Голы

Игнатьев 24 (1:0 - пен.). Бородин 29 (2:0). Сиденко 41 (2:1).

Состав

Краснодар (мол): Адамов, Бочко, Насонкин, Бородин, Голубев, Текучёв (Мартынов, 52), Васенин (Шишкин, 57), Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Сергеев Н.

Ростов (мол): Комиссаров, Скопинцев, Вебер (Соловьёв, 61), Кондрюков, Ходунов, Шаповалов, Тананеев, Ярошенко (Сиденко, 21), Захаров, Христис, Соболь

Предупреждения:

Насонкин, 19 - Скопинцев, 23; Христис, 65; Комиссаров, 71

Удаления:

Голубев, 49 - нет

Судья:

Алексей Иванников (Россия)

Место и дата

17 сентября 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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