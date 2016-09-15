«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд
Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Краснодаром» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Краснодара».
В составе хозяев отличились Иван Игнатьев (с пенальти) и Сергей Бородин.
«Ростов» ответил голом Андрея Сиденко.
«Краснодар» набрал десять очков и занимает шестое место. У «Ростова»
шесть очков и 13-е место.
Молодежное первенство
7-й тур
Матч
Краснодар (мол) - Ростов (мол) - 2:1 (2:1)
Голы
Игнатьев 24 (1:0 - пен.). Бородин 29 (2:0). Сиденко 41 (2:1).
Состав
Краснодар (мол): Адамов, Бочко, Насонкин, Бородин, Голубев, Текучёв (Мартынов, 52), Васенин (Шишкин, 57), Уткин, Сулейманов, Игнатьев, Сергеев Н.
Ростов (мол): Комиссаров, Скопинцев, Вебер (Соловьёв, 61), Кондрюков, Ходунов, Шаповалов, Тананеев, Ярошенко (Сиденко, 21), Захаров, Христис, Соболь
Предупреждения:
Насонкин, 19 - Скопинцев, 23; Христис, 65; Комиссаров, 71
Удаления:
Голубев, 49 - нет
Судья:
Алексей Иванников (Россия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция