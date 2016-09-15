«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

читайте также

Молодежное первенство. 7-й тур. «Терек» обыграл «Амкар», «Краснодар» выиграл у «Ростова» и другие матчи Результаты матчей седьмого тура молодежного первенства России.

«Терек» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

Александр Бубнов: «Краснодар» обыграет «Ростов» на своем поле Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в седьмом туре РФПЛ.

День в истории. Павлу Мамаеву – 28 17 сентября исполнилось 28 лет бывшему полузащитнику московских клубов «Торпедо» и ЦСКА, а ныне хавбеку сборной России и «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии» Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Арвеладзе может возглавить «Краснодар» Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе попал в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Матч-ТВ».

Отрываемся от Португалии! Россия укрепляет свои позиции в таблице коэффициентов Благодаря удачному выступлению наших клубов в Лиге Европы Россия закрепилась на шестой строчке рейтинга.

Генеральный спонсор «Ростова» может прекратить финансирование клуба Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование футбольного клуба, сообщил гендиректор компании Сергей Сапотницкий.

Игорь Шалимов: Доволен самоотдачей футболистов «Краснодара» Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Победа окрылит «Зенит»! Но качества игры не хватает». Включение Геннадия Орлова Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после яркого спасения «Зенита» в Израиле выделяет и героя Жулиано, и проблемы зенитовцев в обороне.

«Зальцбург» – «Краснодар». Смолов стал лучшим игроком матча по единоборствам и обводкам В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» – 1:0.

Оскар Гарсия: Гол, который мы пропустили был «детским» Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.

Игорь Шалимов: Футболисты «Краснодара» сыграли, как настоящие мужчины Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Оказывается, сказку можно сочинить за 15 минут». Ловчев о чуде «Зенита» Обозреватель «Советского спорта Евгений Ловчев называет победу «Зенита» фантастической и комментирует выигрыш «Краснодара» у «Зальцбурга».

«Ростов» начал подготовку к матчу с «Краснодаром» Донская команда начала подготовку к 7 туру премьер-лиги, в котором желто-синие сыграют с Краснодаром».

Гол Жоазиньо принес «Краснодару» победу над «Зальцбургом» в Лиге Европы В рамках первого тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Зальцбург».

«Зальцбург» – «Краснодар»: Смолов, Петров, Эбуэ выйдут в стартовом составе Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов назвал состав команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зальцбургом».

Матч молодежных команд «Оренбурга» и «Спартака» прерван из-за отключения электричества Матч седьмого тура молодежного первенства России «Оренбург» - «Спартак» был прерван сегодня во втором тайме из-за отключения электричества на стадионе.

Иван Данильянц: Катастрофа с защитой «Ростова»? Ребятам нужно сыграться Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о теплом приеме болельщиков, о долгах перед игроками и работе с Иваном Саввиди.