Даниил Квят: На финальном круге автомобиль вел себя идеально, это всегда приятно

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял седьмое место.

«Сегодня мы были сильны. Я доволен своим последним кругом, который сумел проехать, несмотря на единственный оставшийся свежий комплект Ultrasoft для третьего сегмента. – Всегда приятно, когда автомобиль ведет себя идеально на финальном круге.

Нас вдохновил высокий результат, показавший, что мы конкурентоспособны на этой трассе. Очень надеюсь, что завтра мы сможем хорошо провести гонку. Она обещает быть долгой, и произойти может всё что угодно. Нам нужно запастись терпением и использовать все подвернувшиеся возможности.

В целом я чувствую себя прекрасно. Нам осталось только продолжить завтра в том же духе», - цитирует Квята Autosport.

Напомним, что поул завоевал пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Кевин Магнуссен («Рено»)

18. Фелипе Наср («Заубер»)

19. Джолион Палмер («Рено»)

20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)

21. Эстебан Окон («Мэйнор»)

22. Себастьян Феттель («Феррари»)