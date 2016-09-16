Сергей Орешкин: Болельщикам «Динамо» особое спасибо за эту победу
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о победе над «Спартаком» по буллитам – 3:2.
- За эту победу надо особо поблагодарить болельщиков, - отметил Сергей Орешкин. – Очень здорово они нас подстегнули. Начало-то опять получилось тяжелым. Очень долго вкатываемся. Никак не модем разобраться – почему это происходит. Ну а потом вытянули победу через работу, через правильную игру…
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