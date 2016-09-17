Автогол Чорлуки принес «Уфе» победу над «Локомотивом»
«Локомотив» дома уступил «Уфе» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.
Основные события в матче произошли во втором тайме.
На 56-й минуте хозяева поля получили право на одиннадцатиметровый удар,
но Неманья Пейчинович не смог переиграть вратаря Андрея Лунева.
Несчастливой для железнодорожников стала 69-я минута встречи. Прострел
полузащитника уфимцев Сильвестра Игбуна в штрафную красно-зеленых нашел ногу
Ведрана Чорлуки. Автогол.
Отчаянные попытки столичного клуба отыграться успеха не имели.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.
«Уфа» с 8 очками поднялась на девятое место, «Локомотив» с 7 баллами на
данный момент – 11-й.
В следующем туре команда из столицы Башкортостана 25 сентября сыграет на выезде со «Спартаком», а подопечные Юрия Семина днем ранее встретится в гостях с «Ростовом».
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция