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«Терек» дома уступил «Амкару»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура чемпионата России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Амкара».

В составе чеченской команды счет на десятой минуте открыл бразилец Родолфо, который со штрафного отправил мяч под перекладину. «Амкар» забил три мяча в ответ. Сначала отличился Александар Милькович, который сравнял счет после передачи со своей половины поля, а затем Николай Зайцев благодаря точному удару головой. За 15 минут до окончания основного времени пенальти реализовал Януш Гол.

«Амкар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в чемпионате России. У «Терека» десять очков и шестое место.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

Матч

Терек - Амкар - 1:3 (1:1)

Голы

Родолфо 10 (1:0). Милькович 26 (1:1). Зайцев 51 (1:2). Гол 75 (1:3 - пен.).

Состав

Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Анхель, Иванов, Мохаммади (Плиев, 66), Кузяев (Садаев, 65), Пирис, Митришев (Мбенг, 79), Балай, Лебеденко

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Йовичич (Комолов, 76), Баланович (Костюков, 87), Гол, Бодул, Прокофьев (Салугин, 63)

Предупреждения:

Пирис, 34; Садаев, 74; Родолфо, 90 - Гол, 31; Джикия, 49; Бодул, 90; Костюков, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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