«Терек» дома уступил «Амкару»
Матч седьмого тура чемпионата
России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Амкара».
В составе чеченской команды
счет на десятой минуте открыл бразилец Родолфо, который со штрафного отправил
мяч под перекладину. «Амкар» забил три мяча в ответ. Сначала отличился Александар
Милькович, который сравнял счет после передачи со своей половины поля, а затем
Николай Зайцев благодаря точному удару головой. За 15 минут до окончания
основного времени пенальти реализовал Януш Гол.
«Амкар» набрал 14 очков и
поднялся на третье место в чемпионате России. У «Терека» десять очков и шестое
место.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
Матч
Голы
Родолфо 10 (1:0). Милькович 26 (1:1). Зайцев 51 (1:2). Гол 75 (1:3 - пен.).
Состав
Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Анхель, Иванов, Мохаммади (Плиев, 66), Кузяев (Садаев, 65), Пирис, Митришев (Мбенг, 79), Балай, Лебеденко
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Йовичич (Комолов, 76), Баланович (Костюков, 87), Гол, Бодул, Прокофьев (Салугин, 63)
Предупреждения:
Пирис, 34; Садаев, 74; Родолфо, 90 - Гол, 31; Джикия, 49; Бодул, 90; Костюков, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция