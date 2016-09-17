«Терек» дома уступил «Амкару»

Матч седьмого тура чемпионата России между «Тереком» и «Амкаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Амкара».

В составе чеченской команды счет на десятой минуте открыл бразилец Родолфо, который со штрафного отправил мяч под перекладину. «Амкар» забил три мяча в ответ. Сначала отличился Александар Милькович, который сравнял счет после передачи со своей половины поля, а затем Николай Зайцев благодаря точному удару головой. За 15 минут до окончания основного времени пенальти реализовал Януш Гол.

«Амкар» набрал 14 очков и поднялся на третье место в чемпионате России. У «Терека» десять очков и шестое место.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур