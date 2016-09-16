«Кубань» дома уступила «Шиннику»
Матч 13-го тура первенства ФНЛ
между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
1:0 в пользу «Шинника».
В составе ярославского клуба
отличился Сергей Дзахов. Отметим, что у «Кубани» был удален Сергей Бендзь.
«Шинник» набрал 22 очка и вышел
на третье место. У «Кубани» 13 очков и 14-е место.
ФНЛ
13-й тур
Матч
Голы
Дзахов 14 (0:1).
Состав
Кубань: Фролов, Бендзь, Бугаев (Щадин, 80), Лобкарёв, Байрыев, Хубулов (Житнев, 42), Гай (Майрович, 46), Маляров, Олойя, Ильин, Гогниев (Армаш, 61)
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Ятченко, Дзахов (Нетфуллин, 33), Земсков (Лаук, 64), Низамутдинов (Подоляк, 79), Султонов (Митасов, 83), Сиротов
Предупреждения:
Бендзь, 38; Майрович, 82 - Земсков, 62; Султонов, 77; Подоляк, 85; Митасов, 87
Удаления:
Бендзь, 59 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция