Герман Титов: У меня от матча с «Динамо» дежавю

Главный тренер «Спартака» Герман Титов – о поражении от московского «Динамо» (2:3 бул).

- Такое ощущение, что у меня дежавю, - признался главный тренер «Спартака» Герман Титов. – 1 ноября прошлого года в «Лужниках» уже был такой матч. И мы тоже вели в счете, но затем уступили «Динамо» по буллитам – 4:5. И также мы пропустили в концовке матча.

Сегодняшнюю встречу мы очень здорово начали. Но вот этот гол в раздевалку за две секунды… Дальше у «Динамо» по накатанной пошло. Зажали они нас в зоне. Ну и в концовке мы чуток не дотерпели. Через такие поражения нужно проходить. Это сделает нас сильнее.