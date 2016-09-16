Герман Титов: У меня от матча с «Динамо» дежавю
Главный тренер «Спартака» Герман Титов – о поражении от московского
«Динамо» (2:3 бул).
- Такое ощущение,
что у меня дежавю, - признался главный тренер «Спартака» Герман Титов. – 1
ноября прошлого года в «Лужниках» уже был такой матч. И мы тоже вели в счете,
но затем уступили «Динамо» по буллитам – 4:5. И также мы пропустили в концовке
матча.
Сегодняшнюю
встречу мы очень здорово начали. Но вот этот гол в раздевалку за две секунды…
Дальше у «Динамо» по накатанной пошло. Зажали они нас в зоне. Ну и в концовке
мы чуток не дотерпели. Через такие поражения нужно проходить. Это сделает нас
сильнее.
Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2). Костин - 2:3. 17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Победный буллит:
Место и дата
Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2).
Костин - 2:3.
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция