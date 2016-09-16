Егор Бабурин: Ребята из первой команды просили, чтобы мы измотали соперника
Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин
поделился мнением о ничьей с «Тамбовом» в матче 13-го тура первенства ФНЛ.
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На качество и содержание игры большое влияние оказало поле. Если в прошлой
игре, по словам Владислава Радимова, мы проверяли свое техническое оснащение на
мокром поле, то сегодня — на большом количестве кочек и ям.
- Итогом встречи довольны?
- Тяжело быть довольным ничьей, потому что у нас во втором тайме был отличный момент. Забей мы в той ситуации, удержали бы победу
Ребята
из первой команды просили, чтобы мы сегодня измотали соперника. Посмотрим 22
сентября, насколько это получилось, - приводит слова Бабурина официальный сайт «Зенита».
Напомним,
«Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли вничью 0:0.
После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.
22
сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16 Кубка
России.
В 14-м
туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а «Тамбов»
проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.
В сезоне ФНЛ-16/17 Егор Бабурин провел 13 матчей за сине-бело-голубых.
Матч
Состав
Тамбов: Смирнов, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Трусевич, Чернышов (Спицын, 78), Зюзинс (Сорокин, 53), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Рыбин, Дорожкин (Алумона, 65)
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Костин, Зуев, Карпов, Камышев (Исаев, 46), Евсеев (Мустафин, 90), Чернов, Бавин, Гасилин (Долгов, 68), Ящук (Саламатов, 57)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция