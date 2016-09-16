Егор Бабурин: Ребята из первой команды просили, чтобы мы измотали соперника

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин поделился мнением о ничьей с «Тамбовом» в матче 13-го тура первенства ФНЛ.

- На качество и содержание игры большое влияние оказало поле. Если в прошлой игре, по словам Владислава Радимова, мы проверяли свое техническое оснащение на мокром поле, то сегодня — на большом количестве кочек и ям.

- Итогом встречи довольны?

- Тяжело быть довольным ничьей, потому что у нас во втором тайме был отличный момент. Забей мы в той ситуации, удержали бы победу

Ребята из первой команды просили, чтобы мы сегодня измотали соперника. Посмотрим 22 сентября, насколько это получилось, - приводит слова Бабурина официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит-2» и «Тамбов» в 13-м туре первенства ФНЛ сыграли вничью 0:0.

После этого матча команда Владислава Радимова с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» с 14 очками - на 13-м месте.

22 сентября «Тамбов» сыграет с основной командой «Зенита» в матче 1/16 Кубка России.



В 14-м туре «Зенит-2» в Петербурге сыграет против хабаровского «СКА», а «Тамбов» проведет матч против «Волгаря» в Астрахани.



В сезоне ФНЛ-16/17 Егор Бабурин провел 13 матчей за сине-бело-голубых.