Сарнавский был сенсационно нокаутирован Гаджидаудовым на турнире ACB 45
Известный российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский сенсационно потерпел поражение на турнире ACB 45 в Санкт-Петербурге.
Соперником экс-бойца Bellator был Устармагомед Гаджидаудов. Бой завершился во втором раунде нокаутом.
Отметим, что Гаджидаудов одержал восьмую победу в своей профессиональной карьере при трех поражениях. Сарнавский потерпел четвертое поражение при 34 победах.
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