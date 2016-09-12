Сарнавский был сенсационно нокаутирован Гаджидаудовым на турнире ACB 45

Джефф Монсон: Бой между Емельяненко и Силвой? О, это будет поединок года

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон (59-26-1) прокомментировал слух о поединке россиянина Федора Емельяненко (36-4) с бразильцем Вандерлеем Силвой (35-12-1) на турнире в Японии в канун Нового года.