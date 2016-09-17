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Михаил Левашов: «Арсенал» докажет, что способен побеждать

Дмитрий Аполоник
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о своем дебюте в премьер-лиге.

«Все было как во сне. Ждал этого события долго, а все пролетело быстро. Что-то получилось сегодня, что-то нет. К сожалению, мы не добились главного: я пропустил, а команда проиграла.Мандража точно не было. Нам, особенно полевым футболистам, было сложно после долгого ночного перелета. Голова, знаете, тяжеленькая такая. Нельзя падать духом. Команда докажет, что способна побеждать», - заявил Левашов в интервью официальному сайту туляков.

Напомним, что матч «Томь» - «Арсенал» закончился со счетом 1:0. 24-летний Левашов провёл свой первый матч в РФПЛ, до этого голкипер выступал за «Арсенал-2» во второй лиге.
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