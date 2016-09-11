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«Лацио» дома обыграл «Пескару»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лацио».

В составе римского клуба отличились Сергей Милинкович-Савич, Стефан Раду и Чиро Иммобиле. Отметим, что в первом тайме Ледьян Мемушай мог вывести «Пескару» вперед, но не реализовал пенальти. «Лацио» набрал семь очков и вышел на четвертое место в чемпионате Италии. У «Пескары» четыре очка и 11-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур 

Матч

Лацио - Пескара - 3:0 (0:0)

Голы

Милинкович-Савич 67 (1:0). Раду 72 (2:0). Иммобиле 76 (3:0).

Состав

Лацио: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Катальди, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Мугрия, 81), Джорджевич (Кейта, 60), Андерсон (Баста, 73), Иммобиле

Пескара: Бизарри, Дьомбер (Форназье, 49), Зампано, Бираги, Кампаньяро, Мемушай, Брюгман, Кристанте, Верре (Митрита, 73), Бенали (Манай, 46), Капрари

Предупреждения:

Баштуш, 34; Раду, 49 - Кампаньяро, 17; Верре, 28

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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