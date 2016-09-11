«Лацио» дома обыграл «Пескару»
Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пескарой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лацио».
В составе римского клуба отличились Сергей Милинкович-Савич, Стефан Раду
и Чиро Иммобиле. Отметим, что в первом тайме Ледьян Мемушай мог вывести «Пескару»
вперед, но не реализовал пенальти. «Лацио» набрал семь очков и вышел на
четвертое место в чемпионате Италии. У «Пескары» четыре очка и 11-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
Матч
Голы
Милинкович-Савич 67 (1:0). Раду 72 (2:0). Иммобиле 76 (3:0).
Состав
Лацио: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Катальди, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Мугрия, 81), Джорджевич (Кейта, 60), Андерсон (Баста, 73), Иммобиле
Пескара: Бизарри, Дьомбер (Форназье, 49), Зампано, Бираги, Кампаньяро, Мемушай, Брюгман, Кристанте, Верре (Митрита, 73), Бенали (Манай, 46), Капрари
Предупреждения:
Баштуш, 34; Раду, 49 - Кампаньяро, 17; Верре, 28
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция