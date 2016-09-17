КХЛ. «Югра» - ЦСКА, «Амур» - «Ак Барс» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
18 сентября
Матч
Место и дата
18 сентября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 12:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 15:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 17:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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