«Крылья Советов» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 17:15 мск

В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» примут московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 17:15 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у ЦСКА было 14 очков. Армейцы занимали первое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» было два очка. Самарский клуб занимал последнее 16-е место.