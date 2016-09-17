«Крылья Советов» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 17:15 мск
В
воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов»
примут московский ЦСКА.
Их
матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 17:15 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
После шести туров у ЦСКА было 14 очков. Армейцы занимали первое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» было два очка. Самарский клуб занимал последнее 16-е место.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция
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