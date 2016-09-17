«Краснодар» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
В
воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» примет
«Ростов».
Их
матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Кубань» и начнется в 20:00 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
После
шести туров у «Краснодара» было восемь очков. Он находился в середине турнирной
таблицы. У «Ростова» было десять очков. Он шел шестым.
Напомним, что на текущем неделе «Ростов» и «Краснодар» провели матчи еврокубков. Если «Ростов» в гостях крупно в матче Лиги чемпионов проиграл «Баварии» (0:5), то «Краснодар» на выезде сумел одолеть «Зальцбург» во встрече Лиги Европы (1:0).
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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