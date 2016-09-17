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«Краснодар» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» примет «Ростов».

Их матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Кубань» и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Краснодара» было восемь очков. Он находился в середине турнирной таблицы. У «Ростова» было десять очков. Он шел шестым.

Напомним, что на текущем неделе «Ростов» и «Краснодар» провели матчи еврокубков. Если «Ростов» в гостях крупно в матче Лиги чемпионов проиграл «Баварии» (0:5), то «Краснодар» на выезде сумел одолеть «Зальцбург» во встрече Лиги Европы (1:0).

Матч

Краснодар - Ростов

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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