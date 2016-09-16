Семен Кокуев: Как забил за семь секунд до сирены? Мудрить не собирался

Форвард московского «Динамо» - о победе над «Спартаком» (3:2 бул).

- Это был очень тяжелый матч, все понимали – московское дерби, - сказал после победы Семен Кокуев. – Выходили на него заряженными, но чего-то в начале ничего не получилось. Потом собрались. Начали действовать жестче. Игра пришла. И самое главное – победили.

- Вы сами забили важнейший гол за семь секунд до конца третьего периода, сравняв счет.

- Пас из-за ворот пошел. А я накатывался на пятачок. Понимал, что любой отскок может создать опасный момент. Был готов поразить ворота. На табло, конечно, даже не смотрел. Хотя понимал, что времени осталось совсем мало. Выдумывать и мудрить не собирался. Любой выброс на пятак - бросок.