Семен Кокуев: Как забил за семь секунд до сирены? Мудрить не собирался
Форвард московского «Динамо» - о победе над «Спартаком» (3:2 бул).
- Это был очень
тяжелый матч, все понимали – московское дерби, - сказал после победы Семен
Кокуев. – Выходили на него заряженными, но чего-то в начале ничего не
получилось. Потом собрались. Начали действовать жестче. Игра пришла. И самое
главное – победили.
- Вы сами
забили важнейший гол за семь секунд до конца третьего периода, сравняв счет.
- Пас из-за ворот пошел. А я накатывался на пятачок. Понимал, что любой отскок может создать опасный момент. Был готов поразить ворота. На табло, конечно, даже не смотрел. Хотя понимал, что времени осталось совсем мало. Выдумывать и мудрить не собирался. Любой выброс на пятак - бросок.
Матч
Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2).
Победный буллит:
Костин - 2:3.
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция