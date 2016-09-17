Россия – Швеция. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
В
воскресенье в матче Кубка мира по хоккею сыграют сборные России и Швеции.
Их
матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:00 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что накануне старта Кубка мира сборная России провела три выставочных матча. 8 сентября команда Олега Знарка дома обыграла чехов (4:3), 10 сентября в гостях им уступила (1:2Б), а 15 сентября в Питтсбурге россияне проиграли канадцам – 2:3 ОТ.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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