Россия – Швеция. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

В воскресенье в матче Кубка мира по хоккею сыграют сборные России и Швеции.

Их матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что накануне старта Кубка мира сборная России провела три выставочных матча. 8 сентября команда Олега Знарка дома обыграла чехов (4:3), 10 сентября в гостях им уступила (1:2Б), а 15 сентября в Питтсбурге россияне проиграли канадцам – 2:3 ОТ.