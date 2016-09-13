Кузнецов – Кукушкин. Начало текстовой трансляции – 13:30 мск

В воскресенье в четвертом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Андрей Кузнецов сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Поединок пройдет в Москве на корте Национального теннисного центра и начнется в 13:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Позже в воскресенье на корт должны выйти Евгений Донской и Александр Недовесов.