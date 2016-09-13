Кузнецов – Кукушкин. Начало текстовой трансляции – 13:30 мск
В
воскресенье в четвертом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка
Дэвиса россиянин Андрей Кузнецов сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Поединок
пройдет в Москве на корте Национального теннисного центра и начнется в 13:30 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Позже в воскресенье на корт должны выйти Евгений Донской и Александр Недовесов.
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан)
Место и дата
18 сентября 13:30, , Онлайн-трансляция
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