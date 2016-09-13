Донской – Недовесов. Начало текстовой трансляции – 16:00 мск
В
воскресенье в пятом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
россиянин Евгений Донской сыграет с Александром Недовесовым из Казахстана.
Поединок пройдет в Москве на корте Национального теннисного центра и начнется не ранее 16:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Донской Е. (Россия) - Недовесов А. (Казахстан)
Место и дата
18 сентября 16:00, , Онлайн-трансляция
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