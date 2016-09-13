Донской – Недовесов. Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

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Кузнецов – Кукушкин. Начало текстовой трансляции – 13:30 мск В воскресенье в четвертом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Андрей Кузнецов сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Сборная Испании вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса Испанский дуэт Марк Лопес и Рафаэль Надаль победил представителей Индии Сакета Минени и Леандера Паеса в парном матче плей-офф Кубка Дэвиса и вывел свою сборную в Мировую группу на следующий сезон.

Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Начало текстовой трансляции – 11:00 мск В воскресенье в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.

Парный матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на воскресенье Парная встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, 18 сентября.

«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016 Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.

Александр Недовесов: Решение арбитра повлияло на результат Казахстанский теннисист Александр Недовесов, уступивший в первом матче стыковой встречи за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса россиянину Андрею Кузнецову, заявил, что спорное решение судьи на вышке в конце четвертой партии повлияло на результат.

Донской – Кукушкин. Онлайн В субботу Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Андрей Кузнецов: Периодически появлялись судороги в кистях Российский теннисист Андрей Кузнецов, принесший своей сборной первое очко в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана, заявил, что во время встречи с Александром Недовесовым у него сводило кисти рук от холода.

Кузнецов принес сборной России первое очко в матче с Казахстаном 47-я ракетка мира Андрей Кузнецов вывел сборную России вперед в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса с командой Казахстана.

Кузнецов – Недовесов. Онлайн Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).

Матч Кубка Дэвиса Кузнецов - Недовесов прерван из-за дождя Матч российского теннисиста Андрея Кузнецова с представителем Казахстана Александром Недовесовым в рамках Кубка Дэвиса прервана из-за дождя, сообщает «Р-Спорт».

Дель Потро обыграл Маррэя в Кубке Дэвиса Хуан Мартин Дель Потро в матче полуфинала Кубка Дэвиса Аргентина - Великобритания взял верх над Энди Маррэем (6:4, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

Матчи Кубка Дэвиса в Москве перенесены на субботу Встречи стыкового матча за выход в мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, которые должен был сегодня начаться в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Хауна Антонио Самаранча, из-за дождя перенесены на субботу, об этом Sovsport.ru сообщил капитан российской команды Шамиль Тарпищев.

Старт матча Кубка Дэвиса Россия - Казахстан откладывается минимум на полтора часа из-за дождя Начало стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана откладывается минимум до 11.30, сообщил обозревателю Sovsport.Ru пресс-атташе Федерации тенниса России Михаил Вержба.

Донской о матче с Кукушкиным: Я обожаю брать реванши. Это моя тема Российский теннисист Евгений Донской в преддверии матча с Казахстаном в рамках Кубка Дэвиса поделился своими ожиданиями.

Маррэй и Дель Потро откроют полуфинал Кубка Дэвиса Великобритания – Аргентина В Глазго состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и Аргентины.

Шамиль Тарпищев: Матч со сборной Казахстана пройдет при любой погоде Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что стыковая встреча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана пройдет в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча в Москве вне зависимости от погодных условий.

Кузнецов и Недовесов откроют матч Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана Андрей Кузнецов и Александр Недовесов встретятся в первом поединке стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Это стало известно после прошедшей в четверг утром жеребьевки.

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