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День в истории. 18 сентября Павлу Садырину исполнилось бы 74 года

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

18 сентября известному советскому и российскому тренеру Павлу Садырину исполнилось бы 74 года.

Под его руководством «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионами СССР в 1984 году. Кроме того, Садырин в тот год вывел «Зенит» в финал Кубка СССР.

Павел Садырин родился в Перми. За «Зенит» провел 333 матча и забил 37 мячей в чемпионатах СССР. Из-за разногласий с Германом Зониным закончил игровую карьеру и стал тренером. Выпускник Ленинградского института физической культуры имени Лесгафта и Высшей школы тренеров (Москва).

В 1977 году Павел Садырин стал вторым тренером «Зенита», а в 1983-м - главным тренером.

Кроме «Зенита» Садырин также тренировал ЦСКА, которого привел к чемпионству и победе в Кубке СССР в 1991 году.

В 1992-1994 годах работал главным тренером сборной России, выигравшей отборочный турнир чемпионата мира 1994 года.

Умер 1 декабря 2001 года в Москве.

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