День в истории. 18 сентября Павлу Садырину исполнилось бы 74 года
18
сентября известному советскому и российскому тренеру Павлу Садырину исполнилось
бы 74 года.
Под
его руководством «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионами СССР в 1984
году. Кроме того, Садырин в тот год вывел «Зенит» в финал Кубка СССР.
Павел
Садырин родился в Перми. За «Зенит» провел 333 матча и забил 37 мячей в
чемпионатах СССР. Из-за разногласий с Германом Зониным закончил игровую карьеру
и стал тренером. Выпускник Ленинградского института физической культуры имени
Лесгафта и Высшей школы тренеров (Москва).
В
1977 году Павел Садырин стал вторым тренером «Зенита», а в 1983-м - главным
тренером.
Кроме
«Зенита» Садырин также тренировал ЦСКА, которого привел к чемпионству и победе
в Кубке СССР в 1991 году.
В
1992-1994 годах работал главным тренером сборной России, выигравшей отборочный
турнир чемпионата мира 1994 года.
Умер
1 декабря 2001 года в Москве.