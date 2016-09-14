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«Эйбар» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Севильей»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Севильей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На гол Лусиано Вьетто хозяева ответили точным ударом Педро Леона. Отметим, что «Эйбар» отыгрался в меньшинстве после удаления голкипера Йоэля Родригеса. В конце матча у баскского клуба был удален еще и Дани Гарсия.

«Севилья» с восемью очками идет четвертой в турнирной таблице, «Эйбар» имеет на очко меньше и занимает пятое место.

Чемпионат Испании. Примера

5-й тур

Матч

Эйбар - Севилья - 1:1 (0:1)

Голы

Вьетто 27 (0:1). Педро Леон 64 (1:1).

Состав

Эйбар: Родригес, Луна, Гальвес, Лежён, Капа, Педро Леон (Эскаланте, 90), Энрих, Рико, Гарсия Д., Гарсия К. (Пенья, 62), Бебе (M. Areitio, 45)

Севилья: Сиригу, Колоджичак, Каррису (Иборра, 49), Меркадо, Рами (Эскудеро, 14), Гансо, Краневиттер, Кийотаке, Корреа, Вьетто, Бен Йеддер (Витоло, 46)

Предупреждения:

Капа, 39 - Корреа, 61

Удаления:

Родригес, 45; Гарсия Д., 87 - нет

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

17 сентября 19:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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