«Эйбар» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Севильей»

Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Севильей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На гол Лусиано Вьетто хозяева ответили точным ударом Педро Леона. Отметим, что «Эйбар» отыгрался в меньшинстве после удаления голкипера Йоэля Родригеса. В конце матча у баскского клуба был удален еще и Дани Гарсия.

«Севилья» с восемью очками идет четвертой в турнирной таблице, «Эйбар» имеет на очко меньше и занимает пятое место.

Чемпионат Испании. Примера

5-й тур