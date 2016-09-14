«Эйбар» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Севильей»
Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Севильей»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На гол Лусиано Вьетто хозяева ответили точным ударом Педро Леона.
Отметим, что «Эйбар» отыгрался в меньшинстве после удаления голкипера Йоэля
Родригеса. В конце матча у баскского клуба был удален еще и Дани Гарсия.
«Севилья» с восемью очками идет четвертой в турнирной таблице, «Эйбар»
имеет на очко меньше и занимает пятое место.
Чемпионат Испании. Примера
5-й тур
Матч
Голы
Вьетто 27 (0:1). Педро Леон 64 (1:1).
Состав
Эйбар: Родригес, Луна, Гальвес, Лежён, Капа, Педро Леон (Эскаланте, 90), Энрих, Рико, Гарсия Д., Гарсия К. (Пенья, 62), Бебе (M. Areitio, 45)
Севилья: Сиригу, Колоджичак, Каррису (Иборра, 49), Меркадо, Рами (Эскудеро, 14), Гансо, Краневиттер, Кийотаке, Корреа, Вьетто, Бен Йеддер (Витоло, 46)
Предупреждения:
Удаления:
Родригес, 45; Гарсия Д., 87 - нет
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
17 сентября 19:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция