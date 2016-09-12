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«Интер» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Ювентусом» из Турина.

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в активе «Ювентуса» было девять очков. Он единолично лидировал в турнирной таблице. У «Интера» было четыре очка. Он находился в середине таблицы.

Матч

Интер - Ювентус

Место и дата

18 сентября 19:00, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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