«Интер» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В
воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет
с «Ювентусом» из Турина.
Их
матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 19:00 по московскому
времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
После трех туров в активе «Ювентуса» было девять очков. Он единолично лидировал в турнирной таблице. У «Интера» было четыре очка. Он находился в середине таблицы.
Матч
Место и дата
18 сентября 19:00, Сан-Сиро, Текстовая трансляция
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