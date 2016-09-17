Юрий Семин: У «Локомотива» сейчас сложный период. Разберемся

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).

- Первый тайм в атаке мы провели очень слабо. Вроде бы имели преимущество, но голевых моментов не создавали. Плохо действовали в штрафной, хотя передачи с флангов были хорошие. Второй тайм в атаке был лучше. Были моменты, но не смогли их реализовать. Сейчас сложный период для нас. Надо все это переварить. В ближайшее время разберемся.

- Шкулетич за 30 минут коснулся мяча всего семь раз...

- На ком-то одном не надо акцентировать все внимание. Тут все в комплексе. Шкулетич – игрок штрафной и он там не сработал. Поэтому произошла замена.

- Почему Пейчинович бил пенальти?

- Пенальти должны были бить или Самедов, или Пейчинович. Самедов, видимо ,не совсем уверенно себя чувствовал и передоверил право Пейчиновичу.