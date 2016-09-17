Юрий Семин: У «Локомотива» сейчас сложный период. Разберемся
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).
- Первый тайм в атаке мы провели очень слабо. Вроде бы имели преимущество, но голевых моментов не создавали. Плохо действовали в штрафной, хотя передачи с флангов были хорошие. Второй тайм в атаке был лучше. Были моменты, но не смогли их реализовать. Сейчас сложный период для нас. Надо все это переварить. В ближайшее время разберемся.
- Шкулетич за 30 минут коснулся мяча всего семь раз...
- На ком-то одном не надо акцентировать все внимание. Тут все в комплексе. Шкулетич – игрок штрафной и он там не сработал. Поэтому произошла замена.
- Почему Пейчинович бил пенальти?
- Пенальти должны были бить или Самедов, или Пейчинович. Самедов, видимо ,не совсем уверенно себя чувствовал и передоверил право Пейчиновичу.
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция