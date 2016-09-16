Виктор Бобров: «Спартак» был достоин победы в дерби

Форвард «Спартака» - о поражении от московского «Динамо» по буллитам – 2:3.

- Не могу сказать, что голы перед сиреной прямо выбили нас из колеи, - сказал после игры Виктор Бобров. – Но всегда неприятно пропускать в концовке. А у нас то за две секунды, то за семь…

- Можно сказать, что «Спартак» был больше достоин победы в этом матче, но сам ее упустил?

- Так и есть! Мы очень хотели победить.

- И начали матч прекрасно, но…

- Да дело даже не в обидном первом голе «в раздевалку». Просто мы свои моменты не смогли использовать. А «Динамо» смогло. Дожали они нас.

- Стоа еще в первом периоде угодил в перекладину…

- Да там много моментов найти можно не только этот.