Виктор Бобров: «Спартак» был достоин победы в дерби
Форвард «Спартака» - о поражении от московского «Динамо» по
буллитам – 2:3.
- Не могу сказать,
что голы перед сиреной прямо выбили нас из колеи, - сказал после игры Виктор
Бобров. – Но всегда неприятно пропускать в концовке. А у нас то за две секунды,
то за семь…
- Можно
сказать, что «Спартак» был больше достоин победы в этом матче, но сам ее
упустил?
- Так и есть! Мы
очень хотели победить.
- И начали матч
прекрасно, но…
- Да дело даже не
в обидном первом голе «в раздевалку». Просто мы свои моменты не смогли
использовать. А «Динамо» смогло. Дожали они нас.
- Стоа еще в
первом периоде угодил в перекладину…
- Да там много моментов найти можно не только этот.
Матч
Спартак - Динамо - 2:3 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Гилрой (Бондарев), 8:23 (1:0 - бол.). Бобров (Васильев, Гилрой), 11:56 (2:0). Карпов (Никулин, Рыбаков), 19:58 (2:1). Кокуёв (Робинсон, Галимов), 59:53 (2:2).
Победный буллит:
Костин - 2:3.
Место и дата
17 сентября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция