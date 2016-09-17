Гончаренко объяснил, как «Уфа» победила «Локомотив», не нанеся ни одного удара в створ
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу
своей команды над «Локомотивом» (1:0).
- Мы
хорошо поработали. Когда игра раскрывается, ищешь шанс в контратаках. Без
везения, конечно, не обошлось – имею в виду и пенальти, который не забил
соперник, и гол. Но у нас были игры, которые мы проводили ярче, но не набирали
очки. В данном случае все получилось наоборот, - сказал Виктор Гончаренко.
- Ваша
команда не нанесла ни одного удара в створ, но при этом победила...
- Наша задача была играть на контратаках, стараться искать в них свой шанс. Так, собственно, и произошло.
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция