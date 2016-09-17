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Гончаренко объяснил, как «Уфа» победила «Локомотив», не нанеся ни одного удара в створ

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0).

- Мы хорошо поработали. Когда игра раскрывается, ищешь шанс в контратаках. Без везения, конечно, не обошлось – имею в виду и пенальти, который не забил соперник, и гол. Но у нас были игры, которые мы проводили ярче, но не набирали очки. В данном случае все получилось наоборот, - сказал Виктор Гончаренко.

- Ваша команда не нанесла ни одного удара в створ, но при этом победила...

- Наша задача была играть на контратаках, стараться искать в них свой шанс. Так, собственно, и произошло.

Матч

Локомотив - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Чорлука 69 (0:1 - автогол).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)

Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)

Незабитые пенальти

Пейчинович (Локомотив), 57

Предупреждения:

нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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