Гончаренко объяснил, как «Уфа» победила «Локомотив», не нанеся ни одного удара в створ

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0).

- Мы хорошо поработали. Когда игра раскрывается, ищешь шанс в контратаках. Без везения, конечно, не обошлось – имею в виду и пенальти, который не забил соперник, и гол. Но у нас были игры, которые мы проводили ярче, но не набирали очки. В данном случае все получилось наоборот, - сказал Виктор Гончаренко.

- Ваша команда не нанесла ни одного удара в створ, но при этом победила...

- Наша задача была играть на контратаках, стараться искать в них свой шанс. Так, собственно, и произошло.