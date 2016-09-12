«Боруссия» М обыграла «Вердер», Азар и Раффаэль сделали дубль
Матч третьего тура чемпионата Германии между «Боруссией» (Менхенгладбах)
и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Боруссии».
В составе победителей два мяча забили Торган Азар и Раффаэль. «Вердер»
ответил голом Сержа Гнабри. «Боруссия» набрала шесть очков и занимает шестое
место. У «Вердера» ноль очков и последнее место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
3-й тур
Матч
Боруссия М - Вердер - 4:1 (4:0)
Голы
Азар 11 (1:0). Азар 18 (2:0). Раффаэл 20 (3:0 - пен.). Раффаэл 41 (4:0). Гнабри 73 (4:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Корб, Кристенсен, Вестергор, Янчке, Джонсон (Шульц Н., 85), Азар, Крамер, Траоре, Штиндль (Дахуд, 64), Раффаэл (Хофманн, 46)
Вердер: Дробны, Селасси, Диань (Мойсандер, 46), Сане, Бауэр, Гарсия У., Ятабаре (Кайнц, 86), Фритц (Йоханссон, 46 , 81), Юнузович, Гнабри, Гриллич
Предупреждения:
нет - Фритц, 22; Гриллич, 59; Сане, 86
Удаления:
нет - Йоханссон, 81
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
17 сентября 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция