Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболНаполи1 : 0Болонья
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ФутболЭйбар1 : 1Севилья
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов

«Боруссия» М обыграла «Вердер», Азар и Раффаэль сделали дубль

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч третьего тура чемпионата Германии между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Боруссии».

В составе победителей два мяча забили Торган Азар и Раффаэль. «Вердер» ответил голом Сержа Гнабри. «Боруссия» набрала шесть очков и занимает шестое место. У «Вердера» ноль очков и последнее место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

Матч

Боруссия М - Вердер - 4:1 (4:0)

Голы

Азар 11 (1:0). Азар 18 (2:0). Раффаэл 20 (3:0 - пен.). Раффаэл 41 (4:0). Гнабри 73 (4:1).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Корб, Кристенсен, Вестергор, Янчке, Джонсон (Шульц Н., 85), Азар, Крамер, Траоре, Штиндль (Дахуд, 64), Раффаэл (Хофманн, 46)

Вердер: Дробны, Селасси, Диань (Мойсандер, 46), Сане, Бауэр, Гарсия У., Ятабаре (Кайнц, 86), Фритц (Йоханссон, 46 , 81), Юнузович, Гнабри, Гриллич

Предупреждения:

нет - Фритц, 22; Гриллич, 59; Сане, 86

Удаления:

нет - Йоханссон, 81

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

17 сентября 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 3-й тур. «Бавария» обыграла «Ингольштадт», «Боруссия» (Д) разгромила «Дармштадт» и другие матчиРезультаты матчей третьего тура чемпионата Германии.«Байер» уступил «Айнтрахту», Чичарито в концовке не забил пенальтиМатч третьего тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Байера».«Бавария» обыграла «Ингольштадт»Матч третьего тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Ингольштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».Дортмундская «Боруссия» разгромила «Дармштадт» со счетом 6:0Матч третьего тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Боруссии».Русс продлил контракт с «Айнтрахтом»Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Марко Русс продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Ули Хенесс: Мы были бы слишком высокомерны, если бы считали, что «Бавария» каждый год должна брать треблБывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о задачах, стоящих перед командой в новом сезоне.Дубль Модеста помог «Кельну» разгромить «Фрайбург»Футболисты «Кельна» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в стартовом матче третьего тура чемпионата Германии.Мюллер, Алаба и Лам пропустят матч «Баварии» с «Ингольштадтом»Ряд ключевых игроков «Баварии» не примут участие в домашнем матче 3-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом».Чудо ЦСКА, горечь «Ростова». Михаил Борзыкин – о первых матчах Лиги чемпионовЧудо ЦСКА, горечь «Ростова». Михаил Борзыкин – о первых матчах Лиги чемпионовОбозреватель Sovsport.ru разбирает первые матчи российских клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.«Манчестер Сити» дома разгромил «Боруссию» М, Агуэро сделал хет-трикМатч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ман Сити».«Манчестер Сити» - «Боруссия» М. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Менхенгладбах) состоится в средуВстреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, отмененная накануне, пройдет в среду, 14 сентября, сообщает официальный твиттер турнира.Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» сегодня не состоитсяВстреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха сегодня не состоится из-за непогоды, сообщает Sky Sport.«Манчестер Сити» – «Боруссия». Старт встречи отложен из-за сильного дождяСтарт встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха отложен на неопределенный срок из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба английской команды.аАгент: Коноплянка подпишет трехлетний контракт с «Шальке»Менеджер Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, сообщил, что 26-летнему украинцу по окончании сезона-2016/17 предложат новый контракт в немецком клубе.Георгий Черданцев: «Ростов» и «Бавария» сыграют вничью? Вы шутите?Георгий Черданцев: «Ростов» и «Бавария» сыграют вничью? Вы шутите?Комментатор телеканала «Матч ТВ» специально для Sovsport.ru высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Ростов».Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»На основе увиденного в игре «Шальке» - «Бавария» (0:2) Sovsport.ru разбирается, как можно добиться успеха во встрече с мюнхенской командой.Хосеп Гвардиола: В «Боруссии» играют мастера контратакГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.Хосеп Гвардиола: Агуэро готов играть с «Боруссией», Гюндоган и Компани выздоравливаютГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья своих подопечных. В частности, он отметил, что готов сыграть в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов нападающий Серхио Агуэро.Филипп Лам: Никто в «Баварии» толком не знает «Ростов»Защитник мюнхенской «Баварии» Филип Лам поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ростовом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вердер
Вердеркалендарьстатистика
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения