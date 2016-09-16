«Эвертон» обыграл «Мидлсбро»
«Эвертон» дома взял верх над «Мидлсбро» (3:0) в пятом туре АПЛ.
У хозяев поля отличились Гарет Барри (24-я минута), Шеймус Коумэн
(42-я) и Ромелу Лукаку (45+1), у гостей –
Мартин Стекеленбург (21-я).
«Ириски» с 13 очками вышли на второе место, их сегодняшний соперник с
пятью очками идет 11-м.
В следующем туре «Эвертон» 24 сентября сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Мидлсбро» в тот же день примет «Тоттенхэм».
Матч
Эвертон - Мидлсбро - 3:1 (3:1)
Голы
Стекеленбург 21 (0:1 - автогол). Бэрри 24 (1:1). Коулмэн 42 (2:1). Лукаку 45 (3:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Боласи, Бэрри (Клеверли, 90), Миральяс (Деулофеу, 72), Баркли, Лукаку (Валенсия, 66)
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Френд, Айяла, Рамирес (Фишер, 70), Даунинг, де Рон, Нсуэ (Ньюджент, 59), Форшоу (Клейтон, 84), Негредо
Предупреждения:
Стекеленбург, 22; Бэрри, 45 - Айяла, 38
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
17 сентября 19:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция