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«Эвертон» обыграл «Мидлсбро»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Эвертон» дома взял верх над «Мидлсбро» (3:0) в пятом туре АПЛ.

У хозяев поля отличились Гарет Барри (24-я минута), Шеймус Коумэн (42-я)  и Ромелу Лукаку (45+1), у гостей – Мартин Стекеленбург (21-я).

«Ириски» с 13 очками вышли на второе место, их сегодняшний соперник с пятью очками идет 11-м.

В следующем туре «Эвертон» 24 сентября сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Мидлсбро» в тот же день примет «Тоттенхэм».

Матч

Эвертон - Мидлсбро - 3:1 (3:1)

Голы

Стекеленбург 21 (0:1 - автогол). Бэрри 24 (1:1). Коулмэн 42 (2:1). Лукаку 45 (3:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Боласи, Бэрри (Клеверли, 90), Миральяс (Деулофеу, 72), Баркли, Лукаку (Валенсия, 66)

Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Френд, Айяла, Рамирес (Фишер, 70), Даунинг, де Рон, Нсуэ (Ньюджент, 59), Форшоу (Клейтон, 84), Негредо

Предупреждения:

Стекеленбург, 22; Бэрри, 45 - Айяла, 38

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

17 сентября 19:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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