«Эвертон» обыграл «Мидлсбро»

Хосеп Гвардиола: «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча с «Борнмутом» в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.