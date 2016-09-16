«Слован» по буллитам обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Медвешчаком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).
В составе «Слована» отличились Мислав Росандич и Марек Вьеденски. У «Медвешчака»
шайбы забрасывали Иржи Смейкал и Александр Болдюк. Решающий буллит в активе
Жиги Елгича.
«Слован» набрал 12 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Медвешчака»
13 очков и десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Медвешчак - 3:2 Б. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Росандич (Чипчура, Кубалик), 7:44 (1:0). Вьеденски (Вальски), 10:41 (2:0 - мен.). Смейкал (Перкович, Мертль), 35:48 (2:1). Болдюк (Аркалов, Парлетт), 48:07 (2:2).
Победный буллит:
Еглич - 3:2.
Место и дата
17 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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