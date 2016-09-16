Келечи Ихеаначо: Нам рассказали, как «Борнмут» ведет себя при штрафном, поэтому Де Брюйне пробил под стенкой

Форвард «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо поделился впечатлениями после матча с «Борнмутом» в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Мы замечательно сыграли сегодня в первом и втором тайме. К сожалению, Нолито получил красную карту за несколько минут до финального свистка, но, пожалуй, это единственный минус. На собрании нам рассказали, как поведут себя игроки «Борнмута» в случае штрафного, поэтому Кевин (Де Брюйне) был готов бить низом. Он нанес точный удар и открыл счет.

Я с удовольствием выхожу на поле, и, кажется, начинаю играть лучше. Каждый день усердно тренируюсь, а, когда чувствую, что можно забить, действую решительно. Победы помогают чувствовать себя уверенней. На сегодняшний день мы выиграли все матчи сезона, и я очень доволен уровнем нашей игры, работой команды, тренерским штабом – всем. Мы работаем с полной отдачей и добьемся результатов», - цитирует Ихеаначо официальный сайт клуба.

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