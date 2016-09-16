Хосеп Гвардиола: «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в текущем сезоне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями
после матча с «Борнмутом» в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его
команда победила со счетом 4:0.
«Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы уже сыграли в текущем сезоне.
Они могли создать больше проблем, владея мячом, чем другие команды с помощью
высоких навесов издали. Они хотели играть в футбол, и наш высокий прессинг в
первом тайме не был идеальным. Но мы могли использовать контратаки, после чего
класс наших полузащитников и нападающих решил исход матча.
Я не готов легко это принять, потому что мы много работали, чтобы играть
хорошо. Но «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в первых пяти
матчах этого сезона, поэтому я очень доволен (результатом). Да, мы будем
проигрывать и делать ошибки, но мы находимся в процессе», - цитирует Гвардиолу Goal.com.
АПЛ
5-й тур
Матч
Манчестер Сити - Борнмут - 4:0 (2:0)
Голы
де Брюйне 15 (1:0). Ихеаначо 25 (2:0). Стерлинг 48 (3:0). Гюндоган 66 (4:0).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди (Стоунз, 52), Коларов, Санья, Клиши, де Брюйне (Гарсия, 75), Фернандиньо, Гюндоган (Сане, 72), Ихеаначо, Стерлинг, Нолито
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Айб (Уилсон К., 46), Артер, Сурмэн, Уилшер (Гослинг, 68), Станислас (Градель, 74), Кинг
Предупреждения:
Удаления:
Нолито, 86 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
17 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция