Хосеп Гвардиола: «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча с «Борнмутом» в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы уже сыграли в текущем сезоне. Они могли создать больше проблем, владея мячом, чем другие команды с помощью высоких навесов издали. Они хотели играть в футбол, и наш высокий прессинг в первом тайме не был идеальным. Но мы могли использовать контратаки, после чего класс наших полузащитников и нападающих решил исход матча.

Я не готов легко это принять, потому что мы много работали, чтобы играть хорошо. Но «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в первых пяти матчах этого сезона, поэтому я очень доволен (результатом). Да, мы будем проигрывать и делать ошибки, но мы находимся в процессе», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

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