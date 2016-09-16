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Хосеп Гвардиола: «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в текущем сезоне

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча с «Борнмутом» в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы уже сыграли в текущем сезоне. Они могли создать больше проблем, владея мячом, чем другие команды с помощью высоких навесов издали. Они хотели играть в футбол, и наш высокий прессинг в первом тайме не был идеальным. Но мы могли использовать контратаки, после чего класс наших полузащитников и нападающих решил исход матча.

Я не готов легко это принять, потому что мы много работали, чтобы играть хорошо. Но «Борнмут» - лучшая команда из тех, с кем мы играли в первых пяти матчах этого сезона, поэтому я очень доволен (результатом). Да, мы будем проигрывать и делать ошибки, но мы находимся в процессе», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

АПЛ

5-й тур

Матч

Манчестер Сити - Борнмут - 4:0 (2:0)

Голы

де Брюйне 15 (1:0). Ихеаначо 25 (2:0). Стерлинг 48 (3:0). Гюндоган 66 (4:0).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди (Стоунз, 52), Коларов, Санья, Клиши, де Брюйне (Гарсия, 75), Фернандиньо, Гюндоган (Сане, 72), Ихеаначо, Стерлинг, Нолито

Борнмут: Боруц, Дэниелс, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Айб (Уилсон К., 46), Артер, Сурмэн, Уилшер (Гослинг, 68), Станислас (Градель, 74), Кинг

Предупреждения:

Отаменди, 24 - Смит А., 86

Удаления:

Нолито, 86 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

17 сентября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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