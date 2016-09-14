Карло Анчелотти: «Ингольштадт» прессинговал нас, матч был тяжелым

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Ингольштадта» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Сегодня был тяжелый матч. Из-за болезней я не мог рассчитывать на многих игроков основного состава. «Ингольштадт» хорошо сыграл. Они высоко прессинговали и использовали длинные передачи, чтобы воспользоваться своим превосходством на втором этаже.

Нам было непросто. Иногда не получается играть хорошо, в таких случаях необходимо демонстрировать другие качества, с чем сегодня и справилась моя команда», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Хаби Алонсо и Рафинья. Мюнхенский клуб выиграл все три стартовых матча и лидирует в чемпионате Германии