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Карло Анчелотти: «Ингольштадт» прессинговал нас, матч был тяжелым

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Ингольштадта» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

 «Сегодня был тяжелый матч. Из-за болезней я не мог рассчитывать на многих игроков основного состава. «Ингольштадт» хорошо сыграл. Они высоко прессинговали и использовали длинные передачи, чтобы воспользоваться своим превосходством на втором этаже.

Нам было непросто. Иногда не получается играть хорошо, в таких случаях необходимо демонстрировать другие качества, с чем сегодня и справилась моя команда», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Хаби Алонсо и Рафинья. Мюнхенский клуб выиграл все три стартовых матча и лидирует в чемпионате Германии

Матч

Бавария - Ингольштадт - 3:1 (1:1)

Голы

Лескано 8 (0:1). Левандовски 12 (1:1). Алонсо 50 (2:1). Рафинья 84 (3:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Алькантара, 61), Киммих, Видаль, Рибери, Коман (Коста, 46, Боатенг, 83), Левандовски

Ингольштадт: Нюланд, Левельс, Тиссеран, Зуттнер, Матип, Моралес (Хинтерзеер, 63), Роджер, Гросс, Леки (Коэн, 81), Хартманн (Лекс, 71), Лескано

Предупреждения:

Алькантара, 81 - Тиссеран, 59; Лекс, 72

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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