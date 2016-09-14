Карло Анчелотти: «Ингольштадт» прессинговал нас, матч был тяжелым
Главный тренер «Баварии» Карло
Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Ингольштадта» в чемпионате
Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.
«Сегодня был тяжелый матч. Из-за болезней я не
мог рассчитывать на многих игроков основного состава. «Ингольштадт» хорошо
сыграл. Они высоко прессинговали и использовали длинные передачи, чтобы
воспользоваться своим превосходством на втором этаже.
Нам было непросто. Иногда не
получается играть хорошо, в таких случаях необходимо демонстрировать другие
качества, с чем сегодня и справилась моя команда», - приводит слова Анчелотти
официальный сайт «Баварии».
В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Хаби Алонсо и Рафинья. Мюнхенский клуб выиграл все три стартовых матча и лидирует в чемпионате Германии
Матч
Бавария - Ингольштадт - 3:1 (1:1)
Голы
Лескано 8 (0:1). Левандовски 12 (1:1). Алонсо 50 (2:1). Рафинья 84 (3:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Алькантара, 61), Киммих, Видаль, Рибери, Коман (Коста, 46, Боатенг, 83), Левандовски
Ингольштадт: Нюланд, Левельс, Тиссеран, Зуттнер, Матип, Моралес (Хинтерзеер, 63), Роджер, Гросс, Леки (Коэн, 81), Хартманн (Лекс, 71), Лескано
Предупреждения:
Алькантара, 81 - Тиссеран, 59; Лекс, 72
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция