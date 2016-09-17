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Роман Ротенберг: Войнов помог бы сборной России

Юрий Якушин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, кто мог бы усилить сборную России на Кубке мира в Канаде.

- Жалко, что Славу Войнова в итоге не пустили в Канаду. Он бы нам помог с точки зрения спортивного результата, мы говорим о двукратном обладателе Кубка Стэнли. Но сложилась такая ситуация. У Славы будет ещё не один шанс проявить себя на международной арене. С ним сейчас всё просто: он не имеет права играть в НХЛ и поэтому не имеет права играть на Кубке мира. Он сейчас не может подписать контракт с клубом НХЛ, поэтому лига не допускает его к Кубку мира, - приводит слова Ротенберга интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, НХЛ запретила Войнову играть на Кубке мира в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России проведет первый матч на Кубке мира 18 сентября против Швеции. 20 сентября россияне сыграют против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.

В сезоне КХЛ-16/17 Войнов провел 9 матчей за СКА, забросил в них 4 шайбы и отдал 7 голевых передач.

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